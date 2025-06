Giornata mondiale rifugiato: Caritas Udine, stasera a Cividale inaugurazione della mostra fotografica “Occhi del mondo” e concerto di Nicole Coceancig

In occasione della Giornata mondiale del rifugiato, per la serata di oggi il Progetto Sai (Sistema di accoglienza e integrazione) di Cividale del Friuli, gestito dalla Caritas diocesana di Udine, ha organizzato alcune iniziative per accendere i riflettori sulla condizione delle persone migranti. Alle 17 è prevista l’inaugurazione della mostra fotografica “Occhi del mondo” a cura di Tiziano Paganini, Marta Bevilacqua e del Progetto Sai di Cividale. Seguirà alle 17.30 il laboratorio di calligrafia orientale, a cura di Hamid Abdol Haya. Dopo il buffet multietnico “Assaggi dal mondo”, alle 20.30 nella splendida cornice della chiesa di San Francesco sarà la cantautrice Nicole Coceancig – premio Ciampi 2024 – a dar voce attraverso “Zohra”, il suo ultimo lavoro, a una giovanissima donna afghana costretta ad abbandonare il proprio Paese per cercare rifugio in Europa. Infine, alle 21.30, la serata si concluderà con le danze etniche con la presenza del maestro armeno Abel Arshakyan.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /