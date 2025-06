Corpus Domini: mons. Nerbini (Prato), “non laviamoci le mani di fronte ai drammi del mondo, diamo noi stessi da mangiare”

“Non laviamoci le mani di fronte ai tanti drammi del mondo, ma diamo noi stessi da mangiare: impariamo da Lui a condividere con gli altri”. È l’esortazione rivolta ieri sera dal vescovo di Prato, mons. Giovanni Nerbini, in occasione della solennità del Corpus Domini.

Nell’omelia, il presule ha ricordato il recente pellegrinaggio in Terra Santa compiuto insieme ai vescovi della Toscana, il cui ritorno in Italia è stato reso complicato dall’attacco di Israele all’Iran. “Ho visto con i miei occhi la settimana scorsa la guerra che dovrebbe risolvere i problemi di convivenza e che ogni giorno per la follia di protagonisti ciechi spinge un po’ di più il mondo sul ciglio del baratro di un vero e proprio conclamato conflitto nucleare – ha affermato –. E quante sono le guerre accese! Ed intorno a noi, al sicuro dalla guerra, violenza, insicurezza, diffidenza, divisioni, solitudini sono in crescita. Lo stesso cosiddetto benessere a volte diventa un malessere comunitario e personale, pieno di paure e diffidenze”. In questi giorni mons. Nerbini sta visitando i Grest parrocchiali, partecipati da moltissimi bambini e bambine: “È stato bellissimo ieri mattina sentire un bimbo affermare con tutto il candore e la convinzione dell’innocenza dei piccoli: ‘Noi possiamo cambiare il mondo!’. Sì, è una verità indiscutibile, ma relativa. Possiamo, ma non da soli. L’uomo da solo resta il malato di sempre nell’anima e nel cuore, nei desideri, e nella volontà. C’è bisogno di un salto di qualità, il passaggio dalla natura umana ferita dal peccato al mondo della grazia di Dio”. “Torniamo a casa stasera – ha concluso il vescovo – con questa intima certezza: Dio è con noi. Se nell’Eucarestia rimaniamo in Lui, viviamo di Lui possiamo imparare a condividere con forza e coraggio e nonostante le prove a volte davvero dure, coltivare la speranza cristiana che con Gesù, come diceva quel bambino possiamo cambiare il mondo”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /