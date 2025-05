Solidarietà: il 10 maggio a Olbia il XIV Convegno regionale delle Caritas parrocchiali della Sardegna

Sabato 10 maggio 2025, con inizio alle 9.30, si terrà ad Olbia, presso la chiesa parrocchiale di San Michele, il XIV Convegno regionale delle Caritas parrocchiali della Sardegna, dal titolo “L’anno di grazia del Giubileo: organizzare la speranza”. L’appuntamento avverrà in concomitanza con il 50° anniversario della costituzione della Caritas diocesana di Tempio-Ampurias. “Sarà l’occasione per riflettere sul fatto che la speranza, tema di questo Giubileo, è un dono di Dio da coltivare nel nostro cuore ma è anche un impegno a costruirla, giorno per giorno, con il lavoro quotidiano degli operatori delle Caritas parrocchiali e delle Caritas diocesane”, si legge in una nota. Tanti gli operatori provenienti da tutta la Sardegna, un’occasione importante per confrontarsi e pensare come realizzare progetti comuni. Dopo i saluti istituzionali affidati a mons. Roberto Fornaciari , vescovo di Tempio-Ampurias, del sindaco di Olbia Settimo Nizzi, del vicepresidente della Regione Autonoma della Sardegna, Giuseppe Meloni, e la lectio introduttiva affidata a padre Massimo Terrazzoni, sono previsti gli interventi di don Sandro Serreri, don Gianni Sini, Domenico Ruzittu (direttore della Caritas diocesana di Tempio Ampurias), mons. Antonello Mura (vescovo incaricato per il Servizio della Carità della Conferenza episcopale sarda) e Rocco Pezzullo (Caritas italiana) .

Il convegno sarà moderato da don Marco Statzu, delegato regionale Caritas Sardegna. E’ previsto anche un momento artistico-musicale a cura della Scuola Civica di Musica di Olbia e il dibattito in plenaria nel pomeriggio.

