Giornalismo investigativo: Associazione Amici di Roberto Morrione, a Foggia torna la Prm Academy, scuola di formazione per under 30

Torna a Foggia la seconda edizione della Prm Academy, scuola di formazione del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo, promossa dall’associazione Amici di Roberto Morrione in collaborazione con la Consulta provinciale per la Legalità di Foggia e una rete di organizzazioni del territorio. L’iniziativa rientra nel programma “I cento giorni per la legalità e lotta alle mafie” del Comune di Foggia.

Dal 5 maggio hanno preso il via gli eventi aperti a tutti, con l’inaugurazione alle 18 della della mostra “Il valore della testimonianza” con le foto di Andrea (Andy) Rocchelli. Mentre dall’8 al 10 maggio, 25 giovani under 30 provenienti da tutta Italia partecipano a tre intense giornate di formazione con lezioni, laboratori, analisi e visione di inchieste, attività di gruppo e confronto diretto con esperti del settore.

Le inchieste del Premio Roberto Morrione – che diventeranno dei casi studio – sono: “Buco Nero” podcast d’inchiesta di Gabriele Cruciata e Arianna Poletti sul covo digitale dei suprematisti bianchi italiani, vincitore del Premio Morrione nel 2020; “Doppia Ipocrisia”, video inchiesta di Madi Ferrucci, Flavia Grossi e Roberto Persia sul commercio d’armi utilizzate per bombardare i civili in Yemen che ha vinto il Premio Morrione nel 2018; “Sentinelle”, inchiesta sperimentale di Anna Berti Suman sulle forme di resistenza civica che si oppongono all’estrazione di petrolio in Basilicata; inchiesta finalista del Premio Morrione nel 2021.

Le autrici e gli autori di queste inchieste saranno gli ospiti di tre mattinate di incontro con gli studenti di tre scuole superiori foggiane: Liceo Classico “V. Lanza”, Liceo Scientifico “G. Marconi” e I.T.E.T. “B. Pascal”. Accanto alla formazione riservata agli under30, ci saranno tre eventi aperti al pubblico (il 5, 8 e 9 maggio) con il coinvolgimento di giornalisti, esperti e rappresentanti delle istituzioni. L’Academy è organizzata da Associazione Amici di Roberto Morrione e la Consulta provinciale per la Legalità della Provincia di Foggia ed è promossa da Regione Puglia, Provincia di Foggia, Comune di Foggia, Fondazione dei Monti Uniti, Puglia Culture, Università di Foggia, Associazione Per il Meglio della Puglia, Libera Foggia, Fondazione Antiusura Buon Samaritano.