Pace: Rondine Cittadella della Pace, al via il progetto “Una Rondine vola sul Trentino”

Giovani dell'Opera Segno di Rondine (Foto Rondine cittadella della Pace)

Ha preso il via ufficialmente a Trento, “Una Rondine vola sul Trentino”, iniziativa promossa da Rondine Cittadella della Pace con il contributo del Fondo delle Casse Rurali Trentine e in collaborazione con le Sezioni Rondine del Liceo scientifico Da Vinci e del Liceo linguistico Scholl di Trento. Il nuovo progetto, spiegano da Rondine, “si propone di rafforzare il legame tra la comunità trentina e il Metodo Rondine, attraverso percorsi educativi rivolti alle scuole e al mondo della cooperazione. Il Metodo, riconosciuto a livello internazionale, promuove relazioni di fiducia, responsabilità e coesione sociale, con il supporto di percorsi esperienziali e di alta formazione promossi da Rondine Academy”. In particolare, in Trentino il metodo è stato adottato in alcune classi del Liceo scientifico Da Vinci e del Liceo linguistico Scholl, dove è stata creata la Sezione Rondine, un percorso sperimentale che integra la didattica con l’esperienza rigenerativa di un metodo capace di trasformare i conflitti in occasioni di crescita e di condivisione. Per Franco Vaccari, fondatore e presidente di Rondine, “siamo tutti portatori sani di nemico, tutti viviamo il rischio che le nostre relazioni si ammalino, il rischio di diventare violenti, di escludere gli altri. E questo è l’inizio del dell’idea del nemico, che può sfociare in guerra. È quindi fondamentale imparare a riconoscere quel tarlo insidioso, acquisire la consapevolezza del conflitto come elemento costante della nostra vita, che però possiamo imparare a riconoscere, affrontare, gestire”. L’obiettivo complessivo del progetto è “promuovere una cultura di cooperazione, sostenibilità e sviluppo sociale, formando una nuova generazione di cittadini e professionisti capaci di affrontare i conflitti come opportunità di trasformazione e crescita per le proprie comunità”. Il percorso di “Una Rondine vola sul Trentino” troverà sponda anche in Toscana, in occasione di YouTopic Fest, il festival internazionale promosso da Rondine e dedicato alla trasformazione creativa dei conflitti. Dal 6 all’8 giugno, a Rondine Cittadella della Pace, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Trentino sarà protagonista nel dialogo nazionale e internazionale sulla cultura della pace.