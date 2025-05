Riviste: “Il Regno”, un numero speciale dedicato a “Papa Francesco. Un tempo nuovo”

Un numero speciale della rivista “Il Regno” viene dedicato a “Papa Francesco. Un tempo nuovo”. Con questo “speciale” la rivista ripercorre il pontificato di Francesco, terminato simbolicamente a Pasqua, con l’abbraccio della piazza. Ai suoi funerali non solo i vescovi, il clero e i fedeli, ma anche “una folla imponente” sono stati protagonisti di quella stessa piazza. E ciò ha reso visibile un fatto: “Francesco ha parlato al cuore di molti, oltre il vecchio recinto della Chiesa”, osserva Gianfranco Brunelli, nell’editoriale in titolato “In morte di papa Francesco – Ha aperto un tempo”.

Allo stesso tempo rileggendo l’agire di Francesco nei 12 anni di ministero petrino (Guido Mocellin, “13 marzo 2013 – 21 aprile 2025: Cronaca di un pontificato”) si delineano in forma prospettica i compiti per il prossimo papa: le tante innovazioni e riforme (Luigi Accattoli, “Le riforme di Francesco – Semi di novità”); la scelta di una teologia pastorale (Carlos María Galli, “Teologia pastorale – Un pontificato sinodale e missionario”), che si è espressa nel cantiere sinodalità e in qualche passo per risolvere il problema delle violenze e degli abusi (Maria Elisabetta Gandolfi, “La gestione delle violenze e degli abusi – La scatola bianca”), nell’accento posto sulla misericordia (Basilio Petrà, “Questioni aperte – La via della misericordia”); nell’aver posto con determinazione la fraternità come un denominatore universale (Christoph Theobald, “Teologia spirituale – La visione della fraternità”), assieme al rapporto teso con l’ebraismo (Piero Stefani, “I rapporti con l’ebraismo – Un’amicizia tesa”), al dialogo a livello ecumenico e alle aperture in ambito musulmano (Daniela Sala, “Francesco – Ecumenismo – Vescovo di Roma” e “Francesco – Dialogo interreligioso – Verso una teologia della fratellanza”).

Da segnalare anche il contributo di Daniele Menozzi sulla “Teologia del popolo – Popolo e democrazia”.

