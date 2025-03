Mons. Settimio Todisco: vescovi di Puglia, “profondo cordoglio” per la scomparsa di un “pastore esemplare”

La Conferenza episcopale pugliese esprime “profondo cordoglio per la scomparsa di monsignor Settimio Todisco, figura storica della Chiesa cattolica in Puglia”, morto all’età di 100 anni. Lo si legge in un comunicato dei vescovi pugliesi. Già amministratore apostolico sede plena della diocesi di Molfetta, Giovinazzo e Terlizzi, mons. Todisco ha guidato per 25 anni la Chiesa di Brindisi-Ostuni. Il suo ministero, ricordano i vescovi pugliesi, è stato segnato “dall’impegno verso le comunità ecclesiali, la promozione del laicato, la cooperazione missionaria tra le Chiese, il dialogo e il servizio ai più fragili”. I presuli lo definiscono “un pastore esemplare che ha saputo testimoniare con dedizione e umiltà il Vangelo, contribuendo in modo significativo alla crescita spirituale e sociale del territorio pugliese”. I vescovi di Puglia elevano “preghiere di suffragio, ringraziando il Signore per il dono della vita sacerdotale e del ministero episcopale di mons. Todisco” ed esprimono “vicinanza fraterna alla Chiesa di Brindisi-Ostuni e al suo arcivescovo mons. Giovanni Intini”.

