Minori stranieri non accompagnati: Palermo, premiata la squadra campione d’Italia composta da giovani migranti

Si è svolta ieri a Palermo, a Palazzo Palagonia, la cerimonia di premiazione della squadra di calcio vincitrice del campionato italiano del progetto Rete! della Federazione italiana giuoco calcio (Figc) attraverso il Settore giovanile e scolastico. Palermo, con la squadra del Sai, ha conquistato il titolo di campione di Italia lo scorso novembre. La competizione, giunta alla sua decima edizione, è dedicata ai giovani migranti di minore età e ha visto la partecipazione di squadre provenienti da tutto il Paese.

Nel Progetto Rete! non contano solo i gol ma a determinare la vittoria sono soprattutto i valori come educazione, rispetto verso arbitri, avversari e compagni. E la squadra di Palermo ha vinto confermandosi come esempio di talento e correttezza. I ragazzi sono stati premiati dal sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, e dall’assessore all’Attività sociali e socio-sanitarie del Comune di Palermo, Rosi Pennino. Insieme ai campioni d’Italia erano presenti il team manager Salvatore Cristiano e Mario Giordano della squadra, Angela Errore, responsabile di “Casa dei Diritti” e dei tre progetti Sai del Comune di Palermo, Manuela Caporarello, coordinatrice di due delle sedi Msna del Sai Palermo e responsabile per il progetto Rete! del Consorzio Umana solidarietà, Stefano Mendola, operatore di “Casa dei Mirti” una delle sedi del Sai Palermo gestita dal Centro diaconale “La Noce” – Istituto valdese, Antonina Nobile, direttrice di esecuzione del progetto Sai Minori stranieri non accompagnati-Msna del Comune di Palermo, che ha seguito i ragazzi fino ad arrivare alla finale, il vicepresidente della Lega nazionale dilettanti Sicilia, Dino Corbo, e il responsabile organizzativo regionale del Settore giovanile e scolastico della Figc Sicilia, Francesco Nucatola.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /