Giubileo dei malati: Cei-Federazioni ordini sanitari e sociali, il 5 aprile a Roma il convegno “Many worlds, one health”

Sabato 5 aprile si svolgerà a Roma, presso la Pontificia Università Lateranense, il convegno internazionale di studio “Many worlds, one health”, organizzato dalla Commissione episcopale per il servizio della carità e la salute e promosso dall’Ufficio nazionale per la pastorale della salute della Cei, in collaborazione con tutte le Federazioni e i Consigli nazionali italiani che operano in sanità e nei servizi sociali (aula magna, ore 15-18). L’itinerario è stato pensato in tre tappe: le prime due realizzate nel 2024 e quest’ultima, in coincidenza con il Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità. Tre momenti con prospettive differenti: avviati con il livello italiano, per passare ad una visione europea della sanità e concludere con una prospettiva globale.

Al convegno interverranno il card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, e Andrea Farinetti, presidente della Fondazione Pubblicità Progresso. Prevista la presenza di delegati delle suddette Federazioni e di autorevoli relatori internazionali che interverranno a più voci per approfondire i fattori che più globalmente incidono sulla salute delle persone, della popolazione, del Creato. Si tratta di Hans Henry P. Kluge, World Health Organization-Regional Director for Europe; Michael G. Marmot, direttore International Institute for Society and Health di Londra e presidente della Commission on Social Determinants of Health della World Health Organization (Who); Romano Marabelli, advisor direzione generale della World Organization for Animal Health (Organizzazione mondiale della sanità animale). Nel corso dei lavori verrà presentata e approvata la carta valoriale delle Federazioni nazionali degli ordini. Alle 18,30 è previsto il passaggio della Porta Santa della basilica di San Giovanni in Laterano. Domenica 6 aprile, alle 10, la messa in piazza San Pietro.

L’iscrizione al convegno è gratuita ma obbligatoria a questo il link.

