Agricoltura: Fontana, “settore strategico e pilastro della nostra economia, è espressione di cultura, tradizioni e identità”

“Aver lavorato con mia nonna nei campi è una delle cose più belle che porto nel cuore, la cura dell’agricoltura è qualcosa che riguarda lo spirito”. Lo ha detto il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, intervenendo ad “Agricoltura è”, il villaggio nel cuore di Roma realizzato in occasione dell’anniversario dei Trattati di Roma. “Questa manifestazione è un omaggio all’agricoltura e a tutto quello che essa rappresenta anche nel contesto internazionale e non solo per l’Italia”, ha detto la terza carica dello Stato, sottolineando che, “come dicono i dati, l’agricoltura è un settore strategico e un pilastro della nostra economia con un milione di persone impiegate e un export da 70 miliardi”. “L’agricoltura – ha proseguito – è espressione di cultura, tradizioni e identità e fa parte della nostra storia. Le nostre eccellenze sono apprezzate in tutto il mondo e promuovono il Made in Italy, un patrimonio di inestimabile valore per zone che rischiano lo spopolamento. Oggi il settore è all’avanguardia tecnologica, permette di ottimizzare sforzi e risorse diminuendo l’uso di risorse”. Fontana ha chiesto “attenzione ai giovani”: “Il ricambio generazionale – ha rilevato – è una sfida per la nostra produzione alimentare e la formazione sarà la chiave per garantire il futuro di figure professionali che soddisfino il fabbisogno”.

