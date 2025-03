Diocesi: Foligno, domani convegno “Lavoro, sviluppo, futuro: opportunità in Umbria” con mons. Sorrentino e sr. Smerilli

“Lavoro, sviluppo, futuro: opportunità in Umbria – Le parole dei giovani”. Questo il tema al centro dell’annuale convegno sul tema del lavoro promosso dalla diocesi di Foligno attraverso l’Ufficio per i problemi sociali ed il lavoro ospitato dalle 17 alle 19 presso il Centro pastorale diocesano “Fratelli Tutti”. L’appuntamento è patrocinato da Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Foligno, con la collaborazione di Confindustria sezione di Foligno e il contributo del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri nell’ambito del progetto “Lettera alla città” finanziato per il contrasto della povertà educativa di persone in minore età. “Lo scopo del simposio – ha sottolineato don Luigi Filippucci, direttore dell’Ufficio pastorale – è quello di accendere in noi e negli altri una speranza nel mondo del lavoro. Il lavoro, come ha detto Papa Francesco ai giovani delle Acli di Roma, deve essere protagonista di speranza. Il lavoro come via maestra per sentirsi attivi nel bene in quanto servitori della comunità”. Dopo i saluti istituzionali, in particolare del vescovo Domenico Sorrentino, i lavori del convegno saranno aperti dalle parole di alcuni giovani che si stanno confrontando con il mercato del lavoro. L’Umbria – viene sottolineato in una nota – negli ultimi anni sta registrando segnali di ripresa, con un aumento degli occupati e una riduzione della disoccupazione, nonostante oltre 10.000 giovani, tra il 2013 e il 2022, abbiano lasciato la Regione per trasferirsi all’estero. Di questi nuovi emigranti oltre il 25% possiede una laurea. A seguire, sono previsti gli interventi di Mariano Gattafoni, presidente dei Servizi innovativi e tecnologici di Confindustria Umbria, di Luca Ferrucci, docente di Economia e management dell’Università di Perugia, e di suor Alessandra Smerilli, del Comitato Economy of Francesco e segretario del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale della Santa Sede. A moderare l’incontro il giornalista Fabio Luccioli, direttore di “Radio Gente Umbra” e “Gazzetta di Foligno”.

