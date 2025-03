Diocesi: Fermo, dal 29 marzo al via i pellegrinaggi a piedi verso le chiese giubilari

Sei pellegrinaggi a piedi verso altrettanti posti speciali in questo anno 2025: le chiese giubilari scelte dall’arcidiocesi di Fermo come luoghi per ricevere l’indulgenza. Ad organizzare i diversi cammini sono l’Ufficio diocesano per la Pastorale del Tempo libero, Sport e Turismo, il comitato di Fermo del Csi ed il Progetto Filippide Marche.

Ogni percorso, con livello di difficoltà accessibile a chiunque, avrà un tema che verrà approfondito attraverso tre momenti di riflessione: all’inizio, durante il cammino e al termine, con l’ingresso nel luogo giubilare.

I temi che verranno trattati sono: la speranza, nel percorso dalla chiesa della Madonna del Buoncuore di Monte San Pietrangeli al santuario di San Serafino a Montegranaro; il coraggio, nel percorso dalla chiesa di Cristo Re di Civitanova Marche al santuario di Santa Maria Apparente, sempre a Civitanova Marche; la libertà/responsabilità, nel percorso dal santuario di Santa Maria a Mare di Fermo alla basilica metropolitana, sarà fra le iniziative del “Festival della Comunicazione” che l’arcidiocesi di Fermo ospiterà dal 30 maggio all’8 giugno; la coscienza, nel percorso dal santuario del Beato Antonio di Amandola al santuario della Madonna dell’Ambro di Montefortino; la soglia, nel percorso dalla chiesa del Sacro Cuore di Gesù di Trodica di Morrovalle alla chiesa di Santa Maria a piè di Chienti di Montecosaro; infine il tema dell’abbraccio, nel percorso dalla chiesa di San Marco alle Paludi di Fermo fino alla casa del clero sempre a Fermo.

Il primo pellegrinaggio si terrà sabato 29 marzo, con ritrovo alle ore 8 presso la chiesa della Madonna del Buoncuore di Monte San Pietrangeli. La fine del cammino è prevista per le ore 12.30 circa.

Per partecipare è necessario iscriversi online attraverso il link al modulo generale https://tally.so/r/w2Dk0L o al Qr Code presente nelle locandine.

