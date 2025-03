Vittime innocenti mafie: Libera, per la Giornata della memoria e dell’impegno attesi a Trapani oltre 500 familiari

C’è un’Italia che reagisce all’indifferenza, all’illegalità, alle mafie e alla corruzione che devasta i beni comuni e ruba la speranza. Un’Italia consapevole che la convivenza civile e pacifica si fonda sulla giustizia sociale, sulla dignità e la libertà di ogni persona. Un’Italia che il 21 marzo si mobilita con momenti di lettura, di riflessioni, di incontri per ricordare gli oltre 1.000 nomi delle vittime innocenti delle mafie in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera e Avviso Pubblico che si svolgerà a Trapani , con il patrocinio della Rai e del comune di Trapani.

La Giornata dal 2017 è stata riconosciuta dallo Stato e vedrà una grande partecipazione: giovani, associazioni, gruppi, rappresentanti delle istituzioni, del sindacato, del mondo della scuola, della cultura, dello sport.

Ad un mese dalla manifestazione, sono più di 100 le iniziative, incontri nelle scuole, seminari che si sono svolti e continueranno a svolgersi in tutta la regione nei 100 passi in preparazione al 21 marzo. Il programma della giornata del 21 marzo a Trapani prevede la partenza del corteo alle ore 9 da piazza Garibaldi per arrivare a piazza Vittorio Emanuele dove alle 11 inizierà la lettura degli oltre 1.000 nomi delle vittime innocenti delle mafie. Semplici cittadini, magistrati, giornalisti, appartenenti alle forze dell’ordine, sacerdoti, imprenditori, sindacalisti, esponenti politici e amministratori locali morti per mano delle mafie solo perché, con rigore, hanno compiuto il loro dovere. Alle 12 intervento conclusivo di don Luigi Ciotti, presidente di Libera. Nel pomeriggio si svolgeranno i 10 seminari di approfondimento per gruppi e scuole.

Giovedì 20 marzo, a Trapani, la Sicilia abbraccia oltre 500 familiari provenienti dalla Calabria, Sicilia, Puglia, Campania, dal Nord Italia, dall’Europa, America Latina e Africa che si ritroveranno alle 15 presso il cinema/teatro Ariston per l’Assemblea nazionale e, a seguire, la veglia ecumenica presso la cattedrale di San Lorenzo.

