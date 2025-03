Ecologia integrale: Roma, oggi il primo appuntamento di “Custodi del Giardino”, promosso da Greenaccord e Auxilium

(Foto Greenaccord)

Al via oggi il terzo anno di “Custodi del Giardino”, il percorso di ecologia integrale offerto dall’associazione culturale Greenaccord insieme alla Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione Auxilium, di Roma, in collaborazione con le diocesi di Porto-Santa Rufina e di Civitavecchia-Tarquinia. Il percorso si articolerà in tre giornate tra marzo e maggio.

Nell’appuntamento di oggi, nell’Aula 1 dell’Auxilium, in via Cremolino 141, a Roma, saranno analizzati i temi dell’economia, della solidarietà e della sostenibilità. Dopo la prolusione di Alfonso Cauteruccio, presidente di Greenaccord, interverranno Andrea Masullo, direttore scientifico di Greenaccord, consulente del Ministero dell’Ambiente sui temi del clima e dell’energia, sul tema “Una umanità in crisi in cerca di futuro”; Leonardo Becchetti, professore ordinario di Economia politica a Roma2 Tor Vergata, su “Verso un’economia sostenibile e generativa”; Miriam Salussolia, contadina di “We Can società agricola semplice”, su “Buone pratiche: agricoltura sostenibile e biologica”; Giuseppe Di Francesco, presidente Fairtrade Italia, su “Giustizia e sostenibilità nelle pratiche commerciali – l’esperienza di Fair Trade Italia”; Angelica Fiore, già capo redattore economia Tg2 Rai, su “Esempi di divulgazione virtuosa delle buone pratiche”. La moderazione è a cura del giornalista della Rai, Gabriele Salari.