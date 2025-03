Diocesi: Salerno, domani il “Joy Day” in videoconferenza con Chiara Amirante

Domenica 2 marzo presso il Centro pastorale San Giuseppe, in zona Pastena, a Salerno, dalle ore 10.15 alle ore 17, si terrà il “Joy Day” in videoconferenza con Chiara Amirante da Cittadella Cielo (Frosinone).

L’evento è aperto a tutti e sarà animato dal gruppo del Cenacolo di Nuovi Orizzonti Salerno in collaborazione con Chiara Amirante e Cittadella Cielo Frosinone, con i gruppi regionali locali di Nuovi Orizzonti Campania e con il Gruppo Giovani di Nuovi Orizzonti Campania.

