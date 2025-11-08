Terra Santa: V Congresso internazionale di Commissari a Gerusalemme sul tema “Ambasciatori di pace”

“Ambasciatori di pace: ascoltare, sostenere, annunciare la Terra Santa” è il tema del V Congresso internazionale dei Commissari di Terra Santa, che si svolgerà a Gerusalemme dal 19 al 25 novembre su iniziativa della Custodia di Terra Santa. “Dopo anni segnati da sfide e difficoltà per la regione e per la missione dei frati, questo Congresso – si legge in una nota – si propone come un segno profetico di speranza e comunione, un’occasione per rinnovare il legame spirituale e fraterno tra i Commissari di tutto il mondo e la Chiesa che vive in Terra Santa”. L’incontro sarà articolato attorno a tre assi tematici: ascoltare, per entrare in dialogo con la realtà viva della Chiesa e dei popoli della regione; sostenere, per condividere le forme concrete di aiuto e collaborazione alla missione francescana; annunciare, per riscoprire la bellezza e la forza del racconto evangelico che da questi Luoghi continua a irradiarsi nel mondo. Tra i relatori figurano padre Francesco Ielpo, Custode di Terra Santa, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme, e numerosi frati e laici impegnati nella vita delle comunità locali. Il programma prevede workshop, testimonianze e visite ai Luoghi Santi. “Ritrovarci nel cuore del Vangelo sarà un segno concreto che la fraternità è più forte della divisione – dichiara padre Ielpo – e che la missione della Custodia continua ad essere un ponte di pace e comunione per tutta la Chiesa”. L’evento è coordinato da fra Silvio Rogelio De La Fuente, Delegato per i Commissari, e dal Comitato organizzatore guidato da fra Matteo Brena.

