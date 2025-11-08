Giornalismo: Lucia Nardiello nuova presidente dell’Ucsi Basilicata

Lucia Nardiello, responsabile della comunicazione dell’Irccs Crob (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico – Centro di riferimento oncologico della Basilicata) di Rionero in Vulture e direttore responsabile de “La Parola”, periodico della diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa, è la nuova presidente dell’Ucsi (Unione cattolica della stampa italiana) di Basilicata. Subentra a Cinzia Grenci, vicecaporedattore del Tgr Basilicata, al termine del suo mandato quadriennale. L’elezione si è svolta venerdì 7 novembre durante l’assemblea regionale, ospitata nel salone del Parco del Seminario di Potenza. L’incontro è stato aperto dall’intervento del presidente della Conferenza episcopale di Basilicata, mons. Davide Carbonaro, arcivescovo di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, seguito dalla relazione della presidente uscente e dall’elezione del nuovo consiglio direttivo, composto da Lucia Nardiello (presidente), Giuseppe Longo (vicepresidente), Marco Cerverizzo (segretario), Vito Sacco (tesoriere), Edmondo Soave, Cinzia Grenci e Domenico Ciancio (consiglieri). L’assemblea ha inoltre nominato Eugenio Montesano delegato regionale al congresso nazionale dell’Ucsi, in programma a Torino dal 23 al 25 gennaio 2026.

