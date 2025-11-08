Diocesi: Sassari, il 10 novembre presentazione dei Rapporti Caritas su povertà e salute mentale

In vista della IX Giornata mondiale dei Poveri, lunedì 10 novembre alle ore 9.30, nell’Aula Lessing del Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali dell’Università di Sassari, sarà presentato il XX Report su povertà ed esclusione sociale in Sardegna, “Fragili equilibri”, insieme al IX Rapporto annuale della Delegazione regionale Caritas 2025, dal titolo “Fragili equilibri. L’impegno delle Caritas sarde su povertà e salute mentale: progetti, persone ed esperienze formative”. L’iniziativa offrirà un quadro aggiornato delle condizioni di disagio presenti sul territorio regionale, con particolare attenzione alla povertà economica e alla salute mentale, attraverso i dati raccolti dai Centri d’ascolto delle Caritas diocesane. Tra i partecipanti sono attesi Gavino Mariotti, rettore dell’Università di Sassari, Lucia Cardone, direttrice del Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali, Giorgio Garau, componente dell’Osservatorio regionale sulle povertà, il sindaco di Sassari Giuseppe Mascia, il prefetto Grazia La Fauci, l’amministratore dell’arcidiocesi di Sassari mons. Antonio Tamponi, Teresa Mulas dell’Assessorato regionale all’Inclusione sociale, e mons. Antonello Mura, vescovo di Nuoro e di Lanusei e presidente della Conferenza episcopale sarda. La presentazione dei rapporti sarà a cura di Raffaele Callia e Stefania Pusceddu della Caritas regionale, con una riflessione di Andrea Vargiu e la coordinazione di don Marco Statzu, delegato regionale Caritas Sardegna. L’evento rappresenta un’occasione di approfondimento e confronto sulle fragilità sociali che attraversano la Sardegna e sulle risposte messe in atto dalla Caritas a sostegno delle persone più vulnerabili.

