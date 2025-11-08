Diocesi: mons. De Angelis (vescovo eletto Piana degli Albanesi), “gioia nel poter servire la nuova Chiesa in terra di Sicilia”

“Dispiacere nel lasciare la mia terra d’origine, la Calabria, la mia diocesi, Lungro”. Lo ha espresso questa mattina mons. Raffaele De Angelis, neo eparca di Piana degli Albanesi, durante la Divina Liturgia per la sua ordinazione episcopale nella cattedrale di San Nicola di Mira a Lungro. Allo stesso tempo, mons. De Angelis – dopo aver ringraziato per la nomina Papa Leone XIV, i cardinali, i vescovi, i sacerdoti e i fedeli presenti alla celebrazione – ha manifestato “tutta la gioia nel poter servire questa nuova Chiesa in terra di Sicilia, che è contenta di avere un nuovo pastore”. Mons. De Angelis farà il suo ingresso a Piana degli Albanesi domenica 16 novembre, mentre domani presiederà la Divina Liturgia nella parrocchia di Acquaformosa (Cosenza), dove è stato parroco fino alla nomina a eparca di Piana degli Albanesi.

