Leone XIV: ai giovani di Košice, “non abbiate paura di testimoniare che siete cristiani”

“Non abbiate paura di testimoniare che siete cristiani, di vivere il Vangelo con entusiasmo e di condividere la gioia che nasce dall’incontro con il Signore”. È l’invito rivolto da Papa Leone XIV ai giovani riuniti davanti alla Cattedrale di Košice, in Slovacchia, nel videomessaggio diffuso oggi. “Gesù vi chiama a essere testimoni della comunione, costruttori di ponti e seminatori di fiducia in un mondo spesso segnato da divisioni e sospetti”, ha affermato il Pontefice, esortando i ragazzi a non lasciarsi paralizzare dalla paura o dall’indifferenza. Leone XIV ha ricordato che “in ogni situazione della nostra vita, sperimenteremo che non siamo mai soli, perché come figli siamo sempre amati, perdonati e incoraggiati da Dio”, citando il suo messaggio per la 40ª Giornata Mondiale della Gioventù. “È questa certezza – ha spiegato – che vi rende liberi, vi eleva al di sopra dell’indifferenza e vi sprona ad amare con un cuore aperto e generoso.” Il Papa ha infine esortato i giovani a “portare la luce di Cristo nelle famiglie, nelle scuole e nelle università”, assicurando la sua Benedizione Apostolica e “affidando ciascuno alla protezione della Vergine Maria, Madre della Chiesa e Regina della Pace”.

