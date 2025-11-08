Educazione finanziaria: la Fondazione Antiusura Jubilaeum contro il sovraindebitamento dei giovani

La Fondazione Antiusura Jubilaeum E.T.S., eretta dai vescovi di Avezzano, L’Aquila e Sulmona con competenza per tutta la regione Abruzzo, partecipa al Mese dell’Educazione finanziaria promosso dal Ministero dell’economia con il progetto “Il sovraindebitamento: che cosa è, come prevenirlo, come uscirne”. L’iniziativa punta a sensibilizzare in particolare i giovani sul rischio di indebitamento e sulla necessità di una maggiore consapevolezza economica. “La mancanza di educazione finanziaria è spesso la causa del sovraindebitamento”, sottolinea la Fondazione, che cita i dati dell’Osservatorio Bravo-Fintech: tra 16.000 profili analizzati, i più vulnerabili sono giovani diplomati e neo-laureati. Secondo l’Ocse, solo il 16,6% degli italiani possiede competenze finanziarie adeguate, un dato che colloca il Paese al 36° posto su 39. Attiva dal 1997, la Fondazione Jubilaeum amplia oggi la sua azione in tutto l’Abruzzo, con percorsi formativi nelle scuole superiori per contrastare la povertà educativa e offrire strumenti di prevenzione. “Invitiamo chi è in difficoltà a non ricorrere agli usurai, ma a rivolgersi ai nostri uffici diocesani per assistenza e informazioni”, si legge in una nota.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /