Diocesi: Ragusa, domenica a Giarratana la benedizione della nuova campana dedicata al Beato Rosario Angelo Livatino

Domenica 9 novembre, nella chiesa di San Bartolomeo a Giarratana, la parrocchia Maria SS. Annunziata e San Giuseppe celebrerà la benedizione della nuova campana dedicata al Beato Rosario Angelo Livatino, il giovane magistrato assassinato dalla mafia nel 1990 e proclamato beato nel 2021 come “martire della giustizia e indirettamente della fede”. A presiedere la cerimonia sarà il vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa. Si tratta della prima campana al mondo dedicata al Beato Livatino, realizzata dalla fonderia “M. Virgadamo” di Luigi Mulè Cascio (Burgio, Ag) e donata dalla Cappello Group SpA. Per il parroco, don Francesco Ottone, “Livatino, piccolo giudice, come lo definì Sciascia, da domenica ci farà sentire nuovamente la sua voce. Ogni giorno, il bronzo che il vescovo benedirà ricorderà, in questo piccolo paese degli Iblei, l’attività e il sacrificio di un magistrato umile, consapevole del proprio servizio allo Stato, per il quale l’amministrazione della giustizia rappresentava un atto di fede, con la speranza certa di arrivare alla verità”. Per Giuseppe Cappello, presidente della Cappello Group SpA, “con il dono di questa campana vogliamo rendere vivo il messaggio di Rosario Livatino, uomo di legge, esempio limpido di fede incarnata nella vita civile e nella responsabilità professionale. Il suo sacrificio continua a parlare al cuore di tutti noi, e la vita dei martiri di ieri si mescola con il sangue dei martiri dell’oggi”.

