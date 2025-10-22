Università: Roma, attivato uno sportello informativo e relazionale per offrire orientamento accademico e burocratico agli studenti stranieri

Nelle università romane sono oltre 67.000 gli studenti iscritti che provengono da Paesi stranieri, poco meno del 12% del totale degli universitari della città. Spesso, però, questi giovani devono confrontarsi con problemi di natura burocratica, logistica o linguistica, ed è proprio per andare in loro aiuto che il Consorzio Umana solidarietà, grazie al sostegno di DiSCo Lazio (Ente regionale per il Diritto allo studio e alla conoscenza), ha dato vita al progetto “Welcome Hub Roma”. Grazie a questa iniziativa, che è stata presentata oggi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre, è stato attivato uno sportello informativo e relazionale multifunzionale, finalizzato non solo a offrire orientamento accademico e burocratico, ma anche a promuovere attività culturali, didattiche e ricreative – laboratori di ceramica, show cooking, corsi d’italiano e tornei sportivi – volte a facilitare l’integrazione sociale, l’apprendimento linguistico e lo scambio interculturale, rafforzando così il senso di appartenenza degli studenti internazionali alla comunità cittadina. Il progetto è stato avviato nel mese di luglio ed è entrato a pieno regime con l’inizio del nuovo anno accademico di settembre. I dati presentati raccolti fino a questo momento e presentati oggi parlano di oltre 100 giovani che si sono rivolti allo sportello, provenienti da tutti i continenti: Asia (31%), Africa (23%), Europa Orientale (19%), America Latina (15%), Europa Occidentale (12%). Tanti anche i giovani italiani che hanno comunque fatto uso del servizio, per avere indicazioni e orientamento. Tra le richieste principali c’è stata l’assistenza burocratica (27%), una richiesta di alloggio (23%), la ricerca di un lavoro part-time (19%), orientamento universitario (16%) e supporto linguistico (15%). Alla presentazione sono intervenuti: Paolo Ragusa, direttore del Consorzio Umana solidarietà e presidente Als Mcl e Ancos Unci; Enrico Sanchi, coordinatore del progetto “Welcome Hub Roma”; Francesco Spizzirri, referente Attività di sportello “Welcome Hub Roma”; Marcelo Ribeiro do Val, professore di Diritto costituzionale; Simone Benvenuti, professore associato del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi Roma Tre. “Crediamo molto – ha commentato Ragusa – che questa iniziativa possa rappresentare un supporto importante per i tanti studenti stranieri che studiano nella nostra Capitale e che devono ogni giorno affrontare e superare tanti ostacoli e difficoltà. Quello che abbiamo voluto fare è stato non solo fornire loro un aiuto dal punto di vista pratico e logistico, ma anche fornire strumenti di integrazione e occasioni per stringere nuovi legami e relazioni. Un ringraziamento speciale va a DiSCo Lazio, che ha scelto di credere in questo progetto e di sostenerlo”.

