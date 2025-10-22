Dipendenze: Rimini, il 23 e 24 ottobre convegno della Comunità Papa Giovanni XXIII su prevenzione e cura

Si terrà a Rimini il 23 e 24 ottobre, nella sala Manzoni in via IV Novembre 37, il convegno nazionale “Kronos e Kairos – Il consumo di sostanze e i comportamenti di dipendenza: senso e sfide aperte”, promosso dalla Comunità Papa Giovanni XXIII. L’iniziativa, accreditata Ecm-Educazione continua in medicina, si rivolge al mondo sanitario ma anche a scuole, istituzioni e a chiunque abbia un ruolo educativo. Al centro, una riflessione condivisa sul fenomeno delle dipendenze, con e senza sostanza, e sulle risposte possibili. Interverranno, tra gli altri, Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Maria Teresa Bellucci, viceministro del Lavoro e politiche sociali, Phaedon Kaloterakis, direttore della World federation of therapeutic communities, Marcello Foa, già presidente Rai, e padre Guidalberto Bormolini, teologo. “Non è ‘qualcosa’ che salva, ma ‘qualcuno’”, spiega Ugo Ceron, psicoterapeuta e coordinatore del convegno, richiamando la visione antropologica di don Oreste Benzi, nel centenario della sua nascita. Il metodo educativo-terapeutico proposto pone al centro la persona nella sua interezza, superando una visione riduttiva del disagio. Ampio spazio sarà dedicato alla prevenzione, anche attraverso la voce dei giovani coinvolti nei progetti della Comunità sui territori. Un’iniziativa per non arrendersi alla “cultura della compatibilità” tra vita ordinaria e dipendenza.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /