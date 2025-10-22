Festival della scienza: Genova, da domani la XXIII edizione sul tema “Intrecci”

Foto Festival della scienza/SIR

Oltre 250 eventi in 11 giorni, distribuiti in 35 location, con circa 300 ospiti e 800 giovani coinvolti tra animatori e animatrici, studenti e studentesse in alternanza scuola-lavoro. Questi sono alcuni numeri della ventitreesima edizione del Festival della scienza di Genova, manifestazione leader internazionale tra gli eventi di diffusione della cultura scientifica in programma da giovedì 23 ottobre a domenica 2 novembre.

Parola chiave per l’edizione 2025 è Intrecci, che fa da filo conduttore ai numerosi eventi in programma: mostre, laboratori, conferenze, spettacoli ed eventi speciali. Tra i molti temi spiccano le tecnologie quantistiche, le neuroscienze, l’intelligenza artificiale e la robotica, la sostenibilità ambientale e l’energia, la salute e la cura e il rapporto tra scienza, arte e società.

Un festival che ogni anno si rinnova nei contenuti ma che conferma il format vincente, con l’obiettivo di raccontare la scienza in modo affidabile, innovativo e coinvolgente. A dimostrazione dell’interesse e dell’attesa per la ventitreesima edizione sono i 25mila studenti da 12 regioni d’Italia che hanno già acquistato i biglietti e le oltre 80mila prenotazioni agli eventi a poco più di una settimana dall’inizio del Festival.

Tra i diversi ospiti che interverranno il biofisico Giorgio Rispoli, già research associate alla University of Washington; la bioingegnera e psicoterapeuta Maria Bianca Amadeo; il docente di neuropsicologia e neuroscienze Giovanni Anobile; il cantante e polistrumentista Alex Cadilli; gli epidemiologi Paola Michelozzi e Paolo Vineis, il comandante delle Frecce Tricolori Paolo Marocco, il fisico esperto di neutrini Francesco Vissani, e il chimico e scrittore della serie di libri che hanno ispirato la serie televisiva “I delitti del BarLume”, Marco Malvaldi. Info per partecipare qui.