Leone XIV: udienza, “la storia ha ancora molto da sperare in bene”, “cambiare sguardo sul mondo”

“La gioia inattesa dei discepoli di Emmaus ci sia di dolce monito quando il cammino si fa duro”. È l’appello con cui il Papa ha concluso la catechesi dell’udienza di oggi in piazza San Pietro, dedicata alla risurrezione di Cristo che vince la tristezza umana. “È il Risorto che cambia radicalmente la prospettiva, infondendo la speranza che riempie il vuoto della tristezza”, ha detto Leone XIV: “Nei sentieri del cuore, il Risorto cammina con noi e per noi. Testimonia la sconfitta della morte, afferma la vittoria della vita, nonostante le tenebre del Calvario”. “La storia ha ancora molto da sperare in bene”, la resa del Papa: “Riconoscere la risurrezione significa cambiare sguardo sul mondo: tornare alla luce per riconoscere la verità che ci ha salvato e ci salva. Restiamo vigili ogni giorno nello stupore della Pasqua di Gesù risorto. Lui solo rende possibile l’impossibile!”.

