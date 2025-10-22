Diocesi: Cremona, Cartabia e Ceretti concludono il percorso “Disarmare il dolore – Attraversare i conflitti nell’orizzonte della giustizia riparativa”

Con l’appuntamento in programma in serata presso il campus Santa Monica dell’Università Cattolica di Cremona si concluderà il percorso “Disarmare il dolore – Attraversare i conflitti nell’orizzonte della giustizia riparativa” promosso nell’ultimo anno da Comune di Cremona, Csv Lombardia Sud Ets, Ufficio Pastorale sociale e lavoro della diocesi, Caritas Cremonese e Consorzio Solco Cremona. Dalle 18 alle 21 interverranno Marta Cartabia, ordinaria di Diritto costituzionale italiano ed europeo all’Università Bocconi, presidente emerito della Corte costituzionale ed ex ministro della Giustizia, e Adolfo Ceretti, ordinario di Criminologia e docente di Mediazione reo-vittima all’Università degli studi di Milano-Bicocca, segretario generale del Centro nazionale di Prevenzione e difesa sociale: modererà Francesco Centonze, ordinario di Diritto penale presso la Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /