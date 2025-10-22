Diocesi: Crema, domani sera presentazione del cammino pastorale che coinvolge oratori e giovani

“La Pgo si racconta”. Questo il titolo della serata in programma domani, a Crema, per iniziativa del Servizio diocesano per Pastorale giovanile e degli oratori. Dalle 21, presso il Centro giovanile San Luigi, a sacerdoti, educatori, membri dei Consigli degli oratori, giovani e adulti impegnati nelle attività animative ed educative verranno presentati strumenti e opportunità offerti dalla Pgo diocesana, per accompagnare i cammini di adolescenti e giovani e sostenere la vita degli oratori del territorio. L’incontro – viene spiegato in una nota – “non sarà solo un momento informativo, ma soprattutto uno spazio di visione e di condivisione: un tempo per incontrarsi, per scoprire i progetti e le prospettive e per rafforzare il lavoro in rete tra le unità pastorali e il Servizio diocesano. Durante la serata verrà anche presentato il calendario dell’anno, con proposte, percorsi e iniziative pensate per accompagnare la vita dei nostri oratori”. Nell’occasione verranno distribuiti i quattro poster della nuova campagna pensata da Odl-Oratori diocesi lombarde “Il tuo oratorio, il tuo tempo”: un’iniziativa che coinvolge oltre 2.300 oratori della Lombardia e che invita tutti a riscoprire il valore del tempo speso bene, trascorso in oratorio come luogo di crescita, incontro e fede condivisa.

