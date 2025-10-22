Leone XIV: card. Tolentino, “il 28 ottobre pubblicherà un documento sull’educazione”

“Martedì prossimo, 28 ottobre, verrà pubblicato un documento di Papa Leone XIV per commemorare il 60° anniversario della Gravissimum Educationis e per riflettere sull’attualità della Dichiarazione conciliare e sulle sfide che l’educazione deve affrontare oggi, in particolare per le scuole e le università cattoliche”. Ad annunciarlo è stato il card. José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, durante la conferenza stampa di presentazione, in sala stampa vaticana, delle iniziative organizzate per il Giubileo del mondo educativo, in programma dal 27 ottobre al 2 novembre, e al quale parteciperanno pellegrini di 124 Paesi, tra cui oltre 200 pellegrini con disabilità. E sarà proprio al Gravissimum educationis, ha spiegato Tolentino, a fare da sfondo alla celebrazione del Giubileo dell’educazione. “Il Santo Padre dedicherà una particolare attenzione pastorale al mondo dell’educazione in queste storiche giornate”, ha annunciato il porporato: “sia attraverso la pubblicazione di questo documento, sia nei discorsi che rivolgerà a studenti e educatori durante le due udienze previste, sia nelle omelie di apertura e di chiusura di questo giubileo”. Inoltre, Leone XIV approfitterà del Giubileo dell’educazione per rilanciare il “Patto Educativo Globale”, un’iniziativa di Papa Francesco “che ha acquisito una straordinaria risonanza in tante regioni del mondo”.

