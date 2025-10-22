Leone XIV: il card. Edoardo Menichelli “ha servito la Chiesa e la Santa Sede con dedizione”

“Nell’apprendere la notizia della morte del cardinale Edoardo Menichelli, desidero esprimere il mio cordoglio per il lutto che ha colpito codesta comunità ecclesiale e quella di Chieti-Vasto che lo ebbero zelante pastore, come pure l’arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche di cui fu generoso presbitero”. Così Leone XIV, in un telegramma di cordoglio inviato a mons. Angelo Spina, arcivescovo metropolita di Ancona-Osimo. Il Pontefice ricorda “questo caro fratello che ha servito la Chiesa e la Santa Sede con dedizione”. Quindi, il Papa conclude: “Elevo la mia preghiera al Signore affinché, per intercessione della Beata Vergine Maria, lo accolga nella Gerusalemme celeste”.

