Giubileo 2025: Ales-Terralba, sabato incontro e celebrazione per il mondo del volontariato

Un momento di riflessione, preghiera e ringraziamento in occasione del Giubileo vedrà protagonisti, sabato 18 ottobre, i volontari delle associazioni operanti nella diocesi di Ales-Terralba. “Il mondo del volontariato è una preziosa risorsa per il nostro territorio”, afferma don Marco Statzu, direttore della Caritas diocesana di Ales-Terralba e dell’Ufficio diocesano per la Pastorale sociale e del lavoro. “È una grande ricchezza in termini di solidarietà, prossimità, soccorso, promozione umana, collaborazione, costruzione del bene comune”, ha aggiunto il sacerdote, evidenziando che “i volontari sono sempre in prima linea in tutti gli ambiti: dalla cultura all’attenzione alle persone disabili, dallo sport all’attenzione alla natura, dal pronto intervento alla musica. E in tutto c’è sempre un di più di umanità e sensibilità che è il valore aggiunto di ogni realtà che viviamo nelle nostre comunità e nel nostro territorio: al di là della fede, forse non sempre condivisa da tutti, ci accomuna tutti la passione per l’umanità, per la comunità e per la vita sociale”.

Sabato mattina, dalle 9.30 nel Teatro San Lugi ad Ales, si parlerà di come “Essere volontari oggi: le sfide” con il giornalista Stefano Arduini, direttore responsabile di Vita, la piattaforma al servizio del Terzo settore, dell’innovazione sociale e dell’attivismo civico. Alle 11.30, poi, la celebrazione eucaristica presieduta in cattedrale dal vescovo di Ales-Terralba, mons. Roberto Carboni.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /