Diocesi: mons. Rega (San Marco A.-Scalea), domani la presentazione della Lettera Pastorale

“Apriti cielo! Missionari di pace in ogni tempo”. Questo il titolo della lettera pastorale del vescovo di San Marco Argentano-Scalea, mons. Stefano Rega, che sarà presentata domani presso la chiesa parrocchiale Maria SS. del Rosario di Pompei a Belvedere Marittimo in occasione della Veglia per la Giornata Missionaria Mondiale. La Lettera di mons. Rega è un invito a tutta la comunità a riscoprire la chiamata ad essere “testimoni del Vangelo nel mondo di oggi”, con uno sguardo rinnovato e aperto alla speranza. Durante la celebrazione, il vescovo conferirà il mandato ufficiale ai catechisti e agli operatori pastorali, animatori della vita parrocchiale, affidando loro il compito di incarnare questo messaggio nell’educazione delle nuove generazioni e nell’animazione delle comunità. L’incontro si aprirà con l’introduzione di mons. Salvatore Vergara, Vicario generale della diocesi. Seguirà la lectio di mons. Francesco Picone, Vicario generale della diocesi di Aversa (diocesi di origine di mons. Rega) e, soprattutto, Parroco di Casal di Principe. La presenza di don Picone è “significativa: la sua provenienza da una terra di frontiera – spiega il direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali Umberto Tarsitano – simbolo di sofferenza ma anche di riscatto e lotta per la legalità”, offrirà una testimonianza su come essere “operatori di pace” in contesti complessi. La sua riflessione sulla dimensione missionaria della Chiesa e sull’urgenza di portare la Parola di Dio nelle periferie dell’esistenza creerà “un ponte ideale tra la Campania e la Calabria, due regioni del Sud che condividono la necessità di costruire percorsi di giustizia e riconciliazione”.

