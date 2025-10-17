Diocesi: Bologna, il card. Zuppi presiede la veglia della Giornata missionaria mondiale il 18 ottobre e il 20 incontra gli studenti

L’arcivescovo di Bologna card. Matteo Zuppi, presiederà sabato 18 ottobre, alle ore 21 nella cattedrale di San Pietro, la Veglia diocesana per la Giornata missionaria mondiale, sul tema indicato da Papa Francesco: “E Dio non farà giustizia a chi grida giorno e notte verso di lui?” (Lc 18,8). La liturgia, curata dal Centro missionario diocesano, sarà occasione per rinnovare l’impegno alla cooperazione tra le Chiese e alla vocazione missionaria, in piena sintonia con il cammino verso il Giubileo 2025, dedicato alla speranza. “In un mondo segnato da conflitti e incertezze – ha spiegato don Francesco Ondedei, direttore dell’Ufficio missionario – vogliamo testimoniare la presenza fedele di Dio e riscoprire la gioia di essere Chiesa in uscita”. Altro appuntamento previsto per il card. Zuppi è quello di lunedì 20 ottobre, alle ore 18,30 nel santuario della Beata Vergine di San Luca, quando incontrerà gli studenti universitari per l’inizio dell’Anno accademico. Dopo la tradizionale salita al colle, con partenza alle ore 17 dall’Arco del Meloncello, si svolgerà un momento di dialogo, preghiera e affidamento alla Madonna di San Luca. “L’università è un terreno fecondo e sfidante – ha dichiarato mons. Marco Bonfiglioli, nuovo direttore della Pastorale universitaria – Vogliamo dire ai giovani che la Chiesa è casa anche per loro”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /