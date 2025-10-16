Giornata rianimazione cardiopolmonare: Cri, in corso la Settimana Viva”. Eventi dimostrativi in piazza

Si celebra oggi il World Restart a Heart Day, giornata mondiale di sensibilizzazione sull’importanza della rianimazione cardiopolmonare (Rcp) istituita dall’International Liaison Committee On Resuscitation per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della Rcp e a incoraggiare tutti a imparare le manovre che possono salvare una vita. La Croce Rossa Italiana, quotidianamente impegnata nella diffusione delle manovre salvavita attraverso corsi di primo soccorso, promuove eventi di piazza e convegni insieme all’Italian Resuscitation Council (Irc), all’Anpas e alle Misericordie la “Settimana Viva” che va dal 13 al 19 ottobre, che vede coinvolti circa 120 Comitati locali impegnati su tutto il territorio nazionale. Inoltre domani, nella sede nazionale della Croce Rossa Italiana, a Roma, si terrà il primo evento che aprirà simbolicamente anche tutte le altre attività pianificate dai Comitati su tutto il territorio nazionale: alle 16.00, inizierà una 24 ore di attività sulle manovre salvavita che, tramite il Comitato Regionale del Lazio e l’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (Inmp), vedrà il coinvolgimento attivo non solo di volontari provenienti da tutto il territorio regionale ma anche della cittadinanza. Sempre a Roma, sabato 18 ottobre, dalle 9.00 alle 13.00, le Volontarie e i Volontari della Croce Rossa Italiana saranno presenti nell’area esterna del Campidoglio assieme ai Volontari di Inmp, Irc, Anpas, Misericordie ed Associazioni di pazienti cardiopatici, per partecipare all’evento dimostrativo organizzato dall’Irc.

