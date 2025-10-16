Giornata Missionaria Mondiale: Missionari del Preziosissimo Sangue, il melograno solidale di san Gaspare in alcune parrocchie romane

Il 19 ottobre 2025, in occasione della Giornata Missionaria Mondiale, i Missionari del Preziosissimo Sangue e i volontari saranno presenti presso le parrocchie San Gaspare del Bufalo e Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, entrambe situate nel quartiere Tuscolano a Roma, nonché presso la rettoria di Santa Maria in Trivio, accanto alla Fontana di Trevi, con un simbolo che li rappresenta: “Il melograno di san Gaspare”. L’iniziativa si inserisce nel contesto del mese missionario e della celebrazione di san Gaspare del Bufalo (21 ottobre), fondatore della Congregazione. Un’occasione per testimoniare la missione cristiana e la solidarietà che da oltre duecento anni accompagna il loro impegno non solo in Italia, ma anche in Africa. Infatti, la missione dei Missionari del Preziosissimo Sangue si traduce in progetti a “forte impatto sociale e umano nei settori della sanità, dell’istruzione e della promozione della dignità della persona”, si legge in una nota. Tra le opere più significative l’ospedale “San Gaspare” di Itigi, in Tanzania, nato nel 1989 in una delle aree più povere del Paese. Oggi, con i suoi 320 posti letto, oltre 7.500 visite, 10.000 ricoveri e 9.000 esami di laboratorio ogni anno, è riconosciuto come il sesto miglior istituto sanitario della Tanzania. Alla cura medica si affiancano programmi di educazione sanitaria e strutture educative per i bambini, segno di un impegno che unisce professionalità, solidarietà e speranza. Non meno significativa è la comunità terapeutica per il recupero dalle dipendenze, associazione “Famiglie San Filippo Neri”, sorta a Putignano (BA) nel 1988 ad opera di don Rosario Pacillo. Il Missionario, che era allora parroco, volle rispondere al grido della povertà umana che negli anni ’80-’90 vedeva centinaia di migliaia di giovani intrappolati nel tunnel della tossicodipendenza. Oggi la comunità può ospitare fino a quindici giovani, è accreditata dalla Regione Puglia. L’iniziativa de “Il melograno di san Gaspare” è “fondamentalmente un’attività di sensibilizzazione sulle opere della Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue”, afferma don Benedetto Labate, direttore della Provincia Italiana e presidente di Fondazione Primavera Missionaria: “partiamo dal significato spirituale di questo frutto. Il melograno nella Sacra Scrittura è uno dei frutti che la ‘terra promessa’ produce in abbondanza, segno della ricchezza e della provvidenza di Dio. Ma è nel Cantico dei Cantici che il pomo di colore rosso richiama fortemente il colore dell’amore, e quindi all’alleanza tra Dio e il suo popolo. In diversi dipinti del XV e XVI sec., Gesù Bambino viene raffigurato con una melagrana in mano, che sempre per il colore rosso, richiama al suo sangue e alla passione che dovrà subire. Ecco che da qualche anno, noi Missionari del Preziosissimo Sangue abbiamo scelto questo frutto come simbolo della spiritualità del Sangue di Cristo. Aderendo a questa manifestazione si può capire meglio come noi Missionari portiamo avanti l’annuncio del Vangelo del Sangue, che significa innanzitutto dare dignità all’essere umano in qualunque situazione si trovi e poi continuare, nel solco della tradizione della Chiesa, a incoraggiare l’umanità sul fatto che Dio ci ama, si prende cura di noi ed è disposto a tutto pur di ottenere la nostra salute, fisica, psichica e spirituale”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /