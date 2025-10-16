Cinema: Lumsa e Fortune Italia, “Formazione determinante per il futuro dell’industria dell’audiovisivo”

Venerdì 17 ottobre, in occasione della Festa del Cinema di Roma, Fortune Italia e l’Università Lumsa (corso di laurea in Scienze della comunicazione, marketing e digital media del Dip. di Scienze umane) inaugurano, con il sostegno della Fondazione Roma Lazio Film Commission, un ciclo di seminari, incontri e masterclass volto a promuovere il dialogo tra studenti e professionisti del settore audiovisivo. Il primo appuntamento, si legge in una nota, intitolato “Il ruolo della formazione per il futuro dell’industria dell’audiovisivo” si terrà all’Auditorium Parco della Musica presso lo spazio della Lazio Film Commission, venerdì 17 ottobre (dalle ore 11). L’iniziativa intende esplorare le opportunità offerte dal mercato e il ruolo strategico della formazione come ponte tra università e industria. Interverranno, dopo i saluti istituzionali di Lorenza Lei (amministratore delegato Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio), Luisa Cotta Ramosino (direttrice delle serie italiane originali Netflix), Gloria Giorgianni (delegata per le Relazioni Istituzionali Apa), Francesca Medolago Albani (direttrice Sviluppo strategico e Formazione Anica e segretaria generale Anica Academy), Massimiliano Orfei (presidente Piper Film). Le conclusioni saranno affidate ad Alessandro Giosi professore ordinario di Economia Aziendale e presidente del corso di laurea in Scienze della comunicazione, marketing e digital media dell’Università Lumsa.

