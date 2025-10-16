Diocesi: Albenga, Giubileo dello studente e messa d’inizio anno del Centro scolastico diocesano “Redemptoris Mater”

Si è svolto il 15 ottobre il Giubileo del Centro Scolastico diocesano “Redemptoris Mater” con la messa in cattedrale ad Albenga presieduta dal vescovo Guglielmo Borghetti che ha atteso il corteo degli studenti della scuola primaria, delle medie e del liceo, che ha attraversato le vie più centrali della città. In cattedrale gli studenti seguito tre testimonianze, quella di una studentessa del primo anno di liceo pellegrina cal giubileo degli adolescenti a Roma, di un genitore che ha raccontato “la bellezza del vivere la virtù della speranza nel proprio impegno genitoriale, professionale e sociale” e, infine, una docente della scuola media che ha narrato “la propria esperienza di fede come credente impegnata nel mondo della scuola”. I ragazzi del Centro Scolastico Diocesano “Redemptoris Mater”, erano accompagnati dal direttore don Enrico Gatti e dal corpo docente. La messa è stata animata dal coro del Centro Scolastico.

