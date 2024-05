Infanzia: Save the Children, il 30 e 31 maggio a Roma evento “Impossibile 2024”. In collaborazione con Caritas italiana indagine sui genitori in grave precarietà economica

Nei dieci Paesi del mondo che stanno affrontando le peggiori crisi alimentari, nel 2023 il numero dei bambini precipitati nel baratro della fame ha registrato un aumento del 32% rispetto al 2022. Nello stesso anno, ogni giorno circa 29 mila bambini sono stati costretti a lasciare le proprie case nei 10 scenari delle più gravi crisi mondiali, per un totale di oltre 10,5 milioni, portando così il numero globale dei bambini sfollati a 50 milioni – il numero più alto nella storia – a causa di vari fattori, dai cambiamenti climatici, che determinano alluvioni e siccità, ai conflitti. Sono proprio i conflitti ad affliggere la vita di 1 bambino su 6 al mondo. Sono i dati diffusi oggi da Save the Children. L’organizzazione a tutela dell’infanzia ricorda che anche in Italia, come certifica l’Istat, più di 1,2 milioni di minorenni – pari al 13,4% con un aumento di quasi un punto percentuale nel 2022 rispetto all’anno precedente – vivono in condizioni di povertà assoluta, non disponendo dei beni e servizi essenziali per una vita dignitosa, mentre circa 1,7 milioni di giovani – quasi un quinto di chi ha tra 15 e 29 anni – non studia, non lavora e non è inserito in percorsi di formazione (i cosiddetti Neet), superando la media Ue di oltre 7 punti percentuali. Per affrontare la situazione torna il 30 e 31 maggio a Roma “Impossibile 2024”, uno spazio di confronto sui diritti delle bambine, dei bambini e degli adolescenti promosso da Save the Children, con l’obiettivo di condividere proposte e interventi concreti. Durante l’evento, verranno coinvolti esperti, giovani, rappresentanti delle istituzioni, del mondo della cultura, dell’accademia, del terzo settore e chi interviene quotidianamente sul campo. Filo conduttore dell’evento è il tema della fiducia, centrale a ogni reale cambiamento e ad ogni processo educativo.

La mattinata del 30 maggio – a Roma, a partire dalle 9.30, presso l’Acquario Romano – si terrà la sessione inaugurale “Povertà minorile e aspirazioni: uno sguardo sull’Italia”, nel corso della quale saranno presentati e discussi i risultati di una ricerca a livello nazionale che ha coinvolto direttamente, per la prima volta in Italia, un campione rappresentativo di adolescenti di 15-16 anni. In questa occasione, inoltre, saranno presentati e discussi i primi risultati di una indagine che esplora, in collaborazione con Caritas italiana, la realtà dei genitori in grave precarietà economica nei primi mille giorni di vita dei bambini. Con la seconda sessione plenaria, presso l’Acquario Romano, la mattina del 31 maggio, a poche settimane dal G7 a presidenza italiana, sarà affrontato il tema della cooperazione internazionale con il Sud Globale e in particolare con l’Africa. Nel pomeriggio del 30 maggio – presso la sede di Save the Children – si svolgeranno alcuni workshop tematici. Info su savethechildren.it.

