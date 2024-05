Famiglia: Bosisio Parini (Lecco), il 12 maggio 9° Meeting delle Famiglie. Aperte le iscrizioni

“Famiglia: terra accogliente sarò per te”: è questo il tema del 9° Meeting delle Famiglie, che si terrà domenica 12 maggio a partire dalle 9.30 presso La Nostra Famiglia di Bosisio Parini. L’evento, organizzato dai gruppi di spiritualità familiare “La Nostra Famiglia, una famiglia di famiglie”, vede la partecipazione del vescovo di Novara Franco Giulio Brambilla e della biblista Rosanna Virgili. Interverranno anche Lluis Francesc Peris e Margarita Laparra di Casa San Giacomo, struttura della Caritas romana impegnata nel sostegno alle famiglie, spesso straniere o migranti, che hanno i propri figli in cura all’ospedale Bambino Gesù; Marco Tebaldi e Ivana Lazzarini, mamma adottiva, mediatrice familiare, vicepresidente dell’Associazione Italiaadozioni; la famiglia Lazzari, impegnata nella Comunità Papa Giovanni XXIII, dall’assistenza a minori e persone con disabilità al supporto a persone vittime di dipendenza o che vivono in strada. Scopo del Meeting è riscoprire il valore dell’accoglienza per vivere un amore senza misura secondo lo stile del beato Luigi Monza, fondatore dell’Associazione La Nostra Famiglia: “al mondo moderno, moralmente sconvolto, dobbiamo poter dire, con la nostra vita: osservate com’è stupendo vivere nell’amore. Il nostro amore verso Dio e verso il prossimo deve essere senza misura”. Il Meeting si chiuderà alle 15.30 con la messa presieduta da mons. Brambilla.

