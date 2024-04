Primo maggio: Fano, domani messa presieduta dal vescovo Andreozzi e venerdì un incontro su lavoro, partecipazione e democrazia

Anche quest’anno la diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola terrà la celebrazione diocesana di San Giuseppe Lavoratore domani, mercoledì 1° maggio, con una santa messa presieduta dal vescovo, mons. Andrea Andreozzi, alle ore 10.30 nella chiesa di Villa Bassa al Prelato. L’incontro vede la collaborazione di associazioni, movimenti e organizzazioni del mondo del lavoro tra cui le Acli, l’Azione Cattolica, la Cisl, l’Ucid e il Progetto Policoro.

Quest’anno, ricorda Gabriele Darpetti, direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale per i problemi sociali e del lavoro, il messaggio dei vescovi italiani, per il 1° maggio, affronta il tema “Il lavoro per la partecipazione e la democrazia”, con un richiamo al cammino delle Chiese in Italia verso la 50ª Settimana sociale dei cattolici in Italia (Trieste, 3-7 luglio), sul tema “Al cuore della democrazia. Partecipare tra storia e futuro”, in cui anche una delegazione della diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola, insieme al vescovo, parteciperà a nome di tutti. Per approfondire il messaggio dei vescovi, ma soprattutto per riflettere sul tema della partecipazione attiva alla vita sociale, politica ed economica del nostro Paese, è previsto un ulteriore momento di confronto, che si terrà venerdì 3 maggio, alle ore 18, a Fano, presso il salone della casa della Comunità don Paolo Tonucci, al Vallato. In questo ulteriore appuntamento interverranno, oltre ad alcuni giovani, il sociologo Massimiano Colombi del Polo teologico marchigiano e il segretario generale della Cisl delle Marche, Marco Ferracuti.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /