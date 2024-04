Formazione: “Il peso delle parole. Comunicare la disabilità”. Convegno a Milano il 29 maggio

“Abbiamo forse imparato a usare parole universali, ma pur sempre per confinare il discorso sulla disabilità in un recinto speciale, quasi esclusivo”. È una frase tratta dall’introduzione di Giovanni Merlo al libro “Disabilità. Il peso delle parole” (In Dialogo, 2024, pagg. 112), che raccoglie i testi della sua rubrica appena conclusa su “il Segno”, arricchiti da tre contributi inediti. Un libro che sarà distribuito e farà da base al convegno previsto per il 29 maggio a Milano (9.30-13.30, Istituto dei ciechi, via Vivaio n. 7) e intitolato appunto “Il peso delle parole. Comunicare la disabilità”. Aperto a tutti, il convegno è destinato in particolare a due delle categorie che, in questo caso, con le parole lavorano di più nella routine quotidiana: i giornalisti, che devono raccontare e contestualizzare le storie della disabilità; gli “operatori”, che devono dare corpo a progetti, protocolli e consuetudini nell’infinita gamma delle relazioni di cura.

Il convegno – riconosciuto dall’Ordine dei giornalisti con 6 crediti deontologici (mentre sono stati richiesti quelli dell’Ordine assistenti sociali) – oltre a Merlo, vedrà protagonisti i docenti Matteo Schianchi (Bicocca Milano) e Cecilia Marchisio (Torino), il pubblicitario Roberto Bernocchi, i giornalisti Maurizio Trezzi e Stefano Trasatti, la blogger e attivista Valentina Tomirotti, il responsabile della Consulta diocesana sulla disabilità don Mauro Santoro.

Organizzato da Itl (editore de “il Segno”) e dalla Ledha (presente anche con il presidente Alessandro Manfredi) – in collaborazione con l’Ucsi Lombardia, la Consulta diocesana disabilità e con il supporto della Faap (Fondazione ambrosiana attività pastorali) – “l’incontro sarà anche l’occasione per riproporre i suggerimenti linguistici e deontologici ancora necessari per l’attività di ogni giorno, attraverso la distribuzione gratuita ai partecipanti dei migliori strumenti realizzati negli ultimi anni su comunicazione e disabilità”.

Iscrizione obbligatoria entro il 20 maggio 2024. Informazioni: info@chiesadimilano.it; tel. 02 6713161 – 348 3027434.

