Diocesi: Savona-Noli, a marzo “Passeggiata in amicizia alla Madonna degli Angeli” sul Sentiero dedicato a Chiara Badano

Venerdì 1° marzo Savona da Scoprire, in collaborazione con Laura Brattel, Herbaria Forager e Gae Liguria, organizzano la “Passeggiata in amicizia alla Madonna degli Angeli”. Il ritrovo dei partecipanti sarà alle ore 14.30 davanti all’ingresso principale del centro commerciale Il Gabbiano. In una nota, la diocesi informa che alle 14.45 si partirà verso il Sentiero N25 dedicato a Chiara Badano, giovane del Movimento dei Focolari beatificata nel 2010. Alle 16 si arriverà alla chiesetta, dove verrà offerto un piccolo rinfresco. La partecipazione è gratuita e su prenotazione obbligatoria entro mercoledì 28 febbraio contattando Davide al numero di cellulare 3466704812 o Laura al 3496762020.

