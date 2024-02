Diocesi: Jesi, martedì 5 marzo al convegno su medicina e spiritualità dialogo tra biblisti, medici e operatori sanitari

“La cura integrale della persona malata: alleanza tra medicina e spiritualità?”. È il titolo di un convegno a cura dell’ufficio diocesano pastorale della salute che si terrà martedì 5 marzo dalle 14.30 alle 19 presso il Centro pastorale di Jesi in via L. Lotto, 14. “La cura integrale della persona trova il suo fondamento nella narrazione della propria storia di vita, dalla quale non può essere scissa la componente spirituale”, si legge in una nota di presentazione. Il convegno – fa sapere la diocesi – è rivolto a tutte le professioni sanitarie, assistenti sociali, psicologi, biologi, farmacisti, volontari e cittadinanza. La relazione delle 15 sarà proposta da mons. Nazzareno Marconi, vescovo di Macerata e presidente Conferenza episcopale marchigiana sul tema “Uno sguardo biblico sulla cura spirituale”; la relazione seguente sarà sulla spiritualità nella cura: intrecci e chiarificazioni con don Sebastiano Serafini, docente di etica sociale, bioetica e biotecnologie all’Istituto Teologico Marchigiano. Simone Pizzi, anestesista rianimatore, responsabile del Centro per la terapia del dolore e Cure palliative pediatriche Aou delle Marche terrà una conversazione sulla dimensione spirituale nella scienza medica. Chiara Mastroianni, professore associato di Scienze infermieristiche Dipartimento di Scienze della Vita della salute e delle professioni sanitarie – Link Campus University Roma offrirà una relazione sulla “Spiritualità e cura integrale: parola alla ricerca”.

