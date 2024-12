Salute: Roma, domani a “Più libri più liberi 2024” presentazione di “Con l’Africa. Storie di persone che costruiscono il futuro” realizzato in collaborazione con il Cuamm

“Con l’Africa. Storie di persone che costruiscono il futuro” (Ediciclo editore – Nuovadimensione, 2024) è il titolo del nuovo libro di Giuseppe Ragogna, giornalista già vicedirettore del Messaggero Veneto, realizzato in collaborazione con Medici con l’Africa Cuamm ed edito da Ediciclo editore – Nuovadimensione per la collana oltre.

Intervengono Giuseppe Ragogna, giornalista, scrittore e autore del libro; Piero Badaloni, giornalista e scrittore; Giovanni Putoto, responsabile Programmazione e Ricerca operativa del Cuamm; Marta Maestri, specializzanda del Cuamm in Tanzania.

Etiopia, Sud Sudan, Repubblica Centrafricana, Sierra Leone, Uganda, Mozambico, Tanzania, Costa d’Avorio e Angola: Giuseppe Ragogna ha raccolto le storie dei tanti medici volontari del Cuamm durante i suoi viaggi tra ospedali e presidi sanitari nei paesi dove l’organizzazione Medici con l’Africa Cuamm è presente.

Nel reportage di Ragogna, un volontario della comunicazione come lui stesso ama definirsi, emerge la grande difficoltà nel lavoro quotidiano dei medici, l’enorme disuguaglianza dei mezzi a disposizione rispetto a chi opera negli ospedali italiani e in tutti gli altri del mondo occidentale.

La prefazione è di Piero Badaloni, giornalista e scrittore, e la postfazione è di don Dante Carraro, direttore di Medici con l’Africa Cuamm. Ad accompagnare i testi, un reportage fotografico di Nicola Berti che documenta attraverso le immagini la realtà delle comunità visitate dall’autore.

I diritti d’autore provenienti dall’acquisto del libro andranno a sostenere i progetti di Medici con l’Africa Cuamm in Africa.

