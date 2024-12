Diocesi: il 7 dicembre alla Cittadella dell’Immacolata di Bagnara Calabra (RC) una veglia di preghiera ecumenica

Il 7 dicembre, alle ore 22, alla Cittadella dell’Immacolata di Bagnara Calabra (RC), si terrà una solenne veglia di preghiera ecumenica in preparazione alla solennità dell’Immacolata. Ne dà notizia una nota stampa in cui si comunica che “la celebrazione vuole essere un ponte tra le ricchezze liturgiche dell’Oriente e dell’Occidente, in un’atmosfera di raccoglimento e fede condivisa”. Il territorio della Cittadella dell’Immacolata “non è casuale: questo luogo, situato in una regione che storicamente collega culture e spiritualità diverse, è simbolo di dialogo e apertura ecumenico”. La veglia sarà anche un’occasione “per rispondere al desiderio di unità della Chiesa, tanto caro a Papa Francesco”. La Cittadella “promuove la comunione tra i fedeli, invitandoli a riscoprire il legame profondo che li unisce nella preghiera e nella venerazione della Madre di Dio”. Previsti pellegrini provenienti da diverse località, in particolare dalla Calabria e dalla Sicilia. “La Cittadella si conferma così un punto di riferimento per la fede e la spiritualità del territorio”. Le celebrazioni continueranno domenica 8 dicembre, giornata dedicata alla festa dell’Immacolata Concezione, titolare della Cittadella. Sono in programma tre messe solenni, alle ore 8:30, 10:30 e 18:00, anticipate dai vespri alle 17:00.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /