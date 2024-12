Psicologo di base: Gulino (Ordine Toscana), “a 3 mesi dall’introduzione sta dando frutti e risponde a richiesta di assistenza sempre più diffusa”

“A tre mesi dalla sua introduzione, il servizio degli psicologi di base sta dando i suoi frutti. È la risposta ad una richiesta di assistenza che, anche nella nostra regione, è sempre più diffusa”. Lo ha detto la presidente dell’Ordine degli psicologi della Toscana, Maria Antonietta Gulino, tracciando un primo bilancio al convegno “Costruire il futuro della psicologia: le nuove traiettorie dello sviluppo professionale”, che si è tenuto stamani a Firenze, nella sede dell’Ordine.

Dopo i saluti in collegamento video di David Lazzari, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine, professionisti e rappresentanti delle istituzioni si sono alternati. Tra questi, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo (in video), l’assessore al welfare del Comune di Firenze Nicola Paulesu, Enrico Sostegni (presidente terza commissione Sanità e Politiche sociali del Consiglio regionale della Toscana) e Andrea Vannucci (consigliere di Regione Toscana). La prima parte del panel è stata dedicata alle nuove frontiere della psicologia, la seconda si è concentrata proprio sulla figura dello psicologo di base, introdotta anche in Toscana a partire dallo scorso settembre, in otto presidi regionali.

“Si tratta – prosegue Gulino – di una grande conquista, ottenuta spendendo molte energie. È il risultato, infatti, di una lunga interlocuzione: ci siamo impegnati in favore dell’istituzione di questa figura dal 2021, sostenendo una mozione sull’assistenza psicologica primaria territoriale che è diventata legge regionale nel 2022. È stato un percorso lungo, ma adesso siamo partiti”. La figura dello psicologo di base, che opera in coordinamento con i medici di famiglia e i pediatri, “consente un’assistenza gratuita di primo livello che è un diritto da garantire a tutti i cittadini. Le prime risposte che stanno arrivando in questi mesi – sostiene ancora Gulino – confermano quanto la sua introduzione sia fondamentale per il nostro territorio, perché la domanda di assistenza, specie dopo la pandemia, è crescente”. Per la presidente dell’Ordine degli psicologi toscani “la salute psicologica è una componente cruciale della salute generale delle persone. Garantire la presenza di questi professionisti sul nostro territorio è assolutamente fondamentale”.

