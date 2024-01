Nicaragua: reazioni alla liberazione dei vescovi Rolando Álvarez e Isidoro Mora. Card. Brenes, “vie del Signore diverse dalle nostre”

Mentre avveniva liberazione e l’invio in esilio dei vescovi nicaraguensi Rolando Álvarez e Isidoro Mora, di 15 sacerdoti e 2 seminaristi, l’arcivescovo di Managua, il cardinale Leopoldo Brenes ha reagito alla cacciata di 19 religiosi, tra cui i vescovi Rolando Álvarez e Isidoro Mora, assicurando che è avvenuta grazie ai negoziati tra il regime e la Santa Sede. In questo modo, il card. Brenes ha rotto il silenzio che aveva mantenuto per mesi sull’arresto del vescovo Álvarez: “Dopo un dialogo tra il Governo nicaraguense e la Santa Sede, si è concordato di trasferire a Roma il vescovo Rolando, il vescovo Isidoro, i sacerdoti e i due seminaristi. Le vie del Signore sono così diverse dalle nostre e in certe situazioni ci chiede una risposta: ‘Eccomi Signore per fare la tua volontà’”, ha detto il porporato, che ha parlato di “trasferimento”, senza usare la parola “deportazione”. Numerose le reazioni del mondo politico e degli organismi a difesa dei diritti umani, dopo la liberazione. Brian Nichols, assistente del Segretario di Stato americano per gli Affari dell’Emisfero Occidentale, ha dichiarato che il rilascio è “rassicurante”, ma ha continuato a chiedere la liberazione di tutti i prigionieri politici, attraverso il suo profilo X: “Ortega-Murillo ha espulso oggi 19 chierici cattolici ingiustamente detenuti, tra cui il vescovo Alvarez. Siamo rassicurati dal rilascio di questi leader religiosi. Tutti hanno il diritto di praticare il proprio culto in patria e all’estero. Continuiamo a chiedere il rilascio di tutti coloro che sono ingiustamente detenuti e il ripristino delle libertà fondamentali per il popolo nicaraguense”. Max Jerez, presidente dell’Alleanza universitaria nicaraguense (Aun), già detenuto politico, ritiene che ci sia un sentimento agrodolce di gioia, ma che la persecuzione contro la Chiesa non cesserà: “I nostri vescovi sono stati mandati in un luogo sicuro, ma non dobbiamo dimenticare che la persecuzione religiosa continua in Nicaragua, che ci sono anche molti fratelli e sorelle che continuano a essere prigionieri politici della dittatura e che anche loro meritano la libertà”, ha detto il leader giovanile, come riferisce il sito indipendente 100%Noticias. “Dobbiamo sottolineare che il bando e l’esilio forzato sono un crimine contro l’umanità. Vogliamo che i nostri pastori siano nelle loro parrocchie, nelle loro chiese, nelle loro cattedrali, che celebrino la messa con la loro gente, che camminino per le strade con le loro processioni con la loro gente e questo è ciò che dobbiamo ottenere”, ha aggiunto. L’attivista Haydeé Castillo considera la deportazione una “sconfitta” per la dittatura nicaraguense: “Questo è un trionfo per il nostro popolo in resistenza. È una sconfitta per la dittatura, che non può più sostenere le sue bugie. Ora avremo più forza per lottare per il resto dei prigionieri politici che rimangono in carcere”.

