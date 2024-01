Azione cattolica: Movimento lavoratori (Mlac) e Progetto Policoro, Giornate di Progettazione sociale

Si sono svolte il 13 e 14 gennaio le Giornate di progettazione sociale 2024, giunte alla XVIII edizione e promosse dal Movimento lavoratori di Azione cattolica (Mlac), in collaborazione con l’Ufficio nazionale Cei di Pastorale sociale e del lavoro, Caritas Italiana e Progetto Policoro. L’appuntamento a Roma, presso la Domus Mariae, ha avuto come tema “Il lavoro tra etica e AI”. Hanno partecipato i protagonisti (in presenza o online) di Idee in Movimento 2024, il XVIII Concorso “Lavoro e Pastorale sociale” cui era associato il Bando di progettazione sociale 2024. 24 progetti finalisti giunti da Calabria, Campania, Emila Romagna, Lazio, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto.

Ai quattro progetti vincitori che riceveranno ciascuno 4.000 euro, quest’anno, per decisione della Presidenza nazionale Ac, si sono aggiunti due progetti provenienti dall’Emilia Romagna. Questi ultimi premiati come segno di attenzione e aiuto alle zone colpite dalle alluvioni del 2023.

Il Bando di progettazione sociale ogni anno si caratterizza per valorizzare alcuni ambiti specifici, che quest’anno, per celebrare i 75 anni di vita della Costituzione italiana, sono stati: la Promozione di percorsi di formazione/educazione non formale in ambito Stem e Steam rivolti a ragazzi nelle fasce d’età 9-11 e 12-14; la Promozione di iniziative volte a rafforzare e/o formare gli adulti rispetto alle tematiche legate alla transizione digitale; la Promozione della cura dei luoghi, attraverso la rigenerazione urbana; il Potenziamento di percorsi formativi specifici/tecnici, complementari all’attività ordinaria delle équipe regionali del Progetto Policoro.

Ulteriori informazioni e vincitori: www.azionecattolica.it.

