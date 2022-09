Papa a Matera: parte in anticipo da Ciampino causa maltempo

(da Matera) Questa mattina – a causa delle condizioni metereologiche – il Papa, lasciata Casa Santa Marta alle ore 6.30, si è trasferito all’Aeroporto di Roma-Ciampino da dove – alle 7 – è partito per recarsi in visita pastorale a Matera per la conclusione del 27° Congresso eucaristico nazionale. Al suo arrivo – in forma privata – a Gioia del Colle, il Papa si trasferisce in auto a Matera. Raggiunto il Campo-scuola di Atletica Leggera “Raffaele Duni”, dopo aver effettuato il cambio di vettura, Francesco si reca allo Stadio comunale XXI Settembre dove è accolto dal card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana; da mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, arcivescovo di Matera-Irsina; dal presidente della Regione, Vito Bardi; dal prefetto di Matera, Sante Copponi; dal sindaco di Matera, Domenico Bennardi, e da Piero Marrese, presidente Provincia di Matera. Alle 9, nello Stadio Comunale, il Santo Padre presiede la Messa. Dopo le Parole di ringraziamento del presidente della Cei, il Papa guida la recita dell’Angelus.

Al termine della celebrazione eucaristica, il Santo Padre si congeda dalle Autorità che lo

hanno accolto all’arrivo e fa rientro in Vaticano