(da Matera) Il Papa è arrivato al campo scuola di Viale delle Nazioni Unite, dopo aver percorso il tragitto in auto da Gioia del Colle. Allo stadio di Matera, per la Messa conclusiva del 27° Congresso eucaristico nazionale, lo attendono 12.300 persone, stando al numero dei pass distribuiti. 360 sono i volontari, 200 i membri della Protezione civile. Ora Francesco percorre in papamobile il tratto che lo separa dallo stadio.